Ty neexistuješ

Ja neexistujem. Ak ja neexistujem, nejestvuje ani nikto kto číta môj článok, a teda nejestvuješ ani ty.

Veď to je logické, pokiaľ ja som nič, tak ani nič nemôžem vytvoriť, a teda ak ty/vy práve čítate môj článok, tak ho vlastne nečítate, pretože ako môžete čítať nič.

Márne sú všetky tvoje starosti o tom, ako mať čo najviac peňazí, dobrú prácu, uznanie, nehu a pod., pretože dobre viem, že ty nejestvuješ. Veď si to len povedz nahlas, vykrič to, že nejestvuješ a nemôže existovať ani nič čo je v tvojom vnímaní a myslení. Takže ani tento článok, ktorý čítaš, pretože ty si prelud. Vlastne ty nie si prelud, si také nič ako také nič nemôžeš nič vnímať. Ak by si bol prelud, bol si vnímal prelud, ale nakoľko si nič, tak nič nevnímaš.

Ak nejestvuješ ani ty, tak nemôže existovať ani krajina v ktorej žiješ a ktorú všetci akosi voláme ako Lovensko. Veď to je logické. Takže všetky problémy Lovenska sú nepodstatné, a vlastne to ani nie sú problémy, pretože taká krajina vlastne ani nie je.

To je v skratke malý úvod do všeobecnej problematiky krajiny menom Lovensko. Naše všetky problémy sú na takej úrovni, že pokojne si niekto urobí politickú stranu, zvolá míting na námestí a niekoľko krát povie, že neexistuje. Veď nám nevadí logický rozpor, ako logický rozpor. V našej krajine niekto môže tvrdiť, že vidíte čo nevidíte, že sa máte tak ako to tvrdí on a nie vy, že A je 2, tak prečo by niekto nemohol tvrdiť, že neexistujete.

Počas posledného volebného obdobia, padli všetky normálne verifikačné sústavy toho čo nazývame overovaním pravdy. Tak prečo nie? Predstavte si situáciu, že prídete domov a nájdete svoju milú polovičku obcovať s niekým druhým. Viete čo si poviete? Že asi ma podvádza. Asi, pretože neviem či vôbec jestvujem, takže neviem čo vlastne vidím. Vlastne nič nevidím, takže ak niekto strká penis do vagíny, tak to bude asi niečo, alebo iné. A náš partner sa môže postaviť a povedať, ja neviem ako to vyzerá, ale hádam to už voľako vyzerá, a je vlastne jedno ako to vyzerá, pretože to takto vyzerá, a niečo to znamená, a dokopy to nič neznamená. Tak ako tak. A vy poviete, že asi to niečo bolo, ale neviete presne čo vaše oči videli.

Jedno však viete viac ako isté, že sused podvádza, a že sused je zlý. Neviete či vy existujete, ale viete, že sused je ten najhorší. Neviete či vás niečo bolí, ale viete že suseda bolí všetko aj kedy, aj prečo, aj zakoľko aj všetko viete. Neviete čo si myslíte, ale viete čo si myslí americký prezident, neviete čo si dáte naobed, ani ako vám chutí jedlo, ktoré žujete, ale viete koľkokrát prežuje ruskí prezident. Neviete kedy vynesiete smeti, ale viete koľko smetí bude o sto rokov v Japonsku. Viete a neviete všetko aj nič. Svoje vlastné myšlienky neviete, ale viete čo je v myšlienkach ľudí vzdialených o tisíce kilometrov. Neviete či vám treba srať, ale viete vysvetliť novú vlnu pitia sava pre rakovinu.

Síce neseriete, ale hádam aj áno, a možno je to jedno, a tak.

Takže po poriadku, vy neexistujete, ani ty, ani ty, takže si to nemohol nikto prečítať, takže tak.