Myseľ hazardného hráča

Hrali ste už niekedy automaty? Že nie ? Prečo ste to neskúsili? Vari sa nebojíte, že prehráte celý svoj majetok? Vari si myslíte, že takto dopadnúť môžu iba ľudia, ktorí sú nemajú dostatok pevnej vôle? A veď vy taký vôbec nie ste!

Hracie automaty využívajú niekoľko jednoduchých trikov, kedy využívajú náš spôsob vnímania vecí. To je však úplne rozdielne ako skutočnosť.

Ak vám na rulete 10 krát za sebou padne čierna, tak aká je pravdepodobnosť, že po 11 krát padne červená? Je to 1 ku 1. Aj keby nám stokrát za sebou padla čierna farba, pravdepodobnosť že po 101 krát padne červená je stále rovnaká – 1 : 1. Nie automaty nemajú žiadnu empatiu a nedokážu sa nad vami zľutovať ako dobrý kamarát v zmysle – teraz vidím, že prehrávate, tak vám dám vyhrať. Takto to nefunguje aj keď si to veľa ľudí myslí. Tento princíp nazývam UŽ TO PRÍDE. Veď ste predsa vyhrali! Najmenšia stávka na automatoch je 10 centov. Hry sú robené tak, aby ste často vyhrávali aj keď iba 6, 8, 10 centov. To že v súhrne prehrávame náš mozog už netrápi. Rovnako pri dobrom pocite z výhry – 6 centov, zabudneme na to, že sme tri krát po sebe prehrali po 10 centov. Celkovo sme po štyroch kolách v strate 34 centov, ale nás hreje pocit výhry. Tento princíp nazývam VÝHRA. Tretí princíp nazývam – TESNOTKA. Automaty sú robené tak, že z času na čas vám pripomenú, že môžete vyhrať Jackpot. Ten je zobrazený zo zvláštnymi efektmi, ktoré upútajú pozornosť, takže sa ľahko zabúda na to, že ste vlastne nič nevyhrali. Ak uvidíte dve logá jackpotu zvláštne efekty ešte zosilnia. Pomyslíte si, že to bola tesnotka a že nabudúce už to príde, pretože sa vám to zobrazuje. V pozadí cítite výhru. Lenže stroj to vôbec takto neberie. To nebola tesnotka, pretože stroj nepočíta s tým, že sa bude zlepšovať a že pri novom kole vám už vysnívaní jackpot padne. Nie bolo to jednoducho mimo. Štvrtý princíp som nazval – VIERA V OBETU. Tento princíp je postavený na myšlienke z knihy Y. N. Harariho Homo Deus – kedy nám spisovateľ vysvetľuje, že čím viac do niečoho investujeme tím viac v danú vec veríme a meníme aj naše myslenie v nej. Ak teda do automatu dáme 100 Eur a spadneme na 50, tak nebude nám ľúto tých prehratých 50 Eur? Veď ich musíme nejako pomstiť predsa!! Vari sme stratili 50 Eur – zbytočne? A ak prehráme celých 100 Eur, aj tie treba pomstiť. Vari sme stratili 100 Eur zbytočne? Nie veď to nabudúce musí vyjsť v zmysle princípu už to príde. A videli ste tie TESNOTKY pri tých výhrach? Veď stačil iba jeden symbol navyše a už sme mohli byť za vodou.

Všetky tieto princípy sa dajú aplikovať na všetky hazardné hry. Ušiel nám jeden zápas z tiketu – boli sme blízko, trafili sme tyčku, tak už stávkujeme tak poriadne, veď minule sme vyhrali celý vklad. Z nejakého princípu náš mozog oveľa ľahšie a radšej vyhodnocuje to, že sme vyhrali ako naše prehry.

Určite som toho názoru, že hazardné hry by mali byť pod kontrolou. To do akej miery je otázka na dlhšie. Môžeme však sledovať tieto dva princípy:

Evidentne veľké stávky (nad niekoľko tisíc denne a pod.) – takéto stávky sa lepšie kontrolujú ak sú elektronickej podobe, Ľuďom, ktorý stratili kontrolu nad svojím hraním zakazovať hranie v kasínach aj na internete,